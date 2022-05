L'entraîneur de Crystal Palace avait effectué une balayette à un supporter des Toffees un peu trop provocateur, après l'officialisation du maintien de son club en Premier League.

La police britannique a indiqué avoir conclu sans poursuite son enquête ouverte après une altercation entre l'ex-Bleu Patrick Vieira, entraîneur de Crystal Palace, et un supporter qui l'avait pris à partie sur le terrain à l'issue d'un match contre Everton.

"Des agents ont parlé aux deux hommes impliqués qui ont décliné la possibilité de déposer une plainte formelle ou de soutenir des poursuites", a indiqué la police du Merseyside (nord-ouest de l'Angleterre) dans un communiqué lundi.

Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient jeudi dernier l'ancienne gloire de l'équipe de France se diriger vers la sortie du terrain dans le chaos, au milieu des supporters d'Everton célébrant la victoire 3-2 de leur équipe, pourtant menée 2-0 à la pause.

Pris à partie par un jeune homme en short et sweat à capuche, Vieira s'était retourné et lui avait assené un coup de pied balayette, qui l'avait envoyé au sol, avant d'être bousculé par quelques autres fans, puis accompagné vers la sortie du terrain.

Cette altercation était intervenue après plusieurs incidents ayant eu lieu au terme de matches la semaine dernière dans des stades anglais, entraînant des appels à mieux contrôler l'accès des supporters aux terrains anglais.

Il n’y a pas plus anglais que les 15 secondes de cette vidéo : un grand fuck off à Patrick Vieira puis derrière se prendre un fabuleux kick en étant totalement torchépic.twitter.com/5xkoYoSx2z — Scipion (@Scipionista) May 19, 2022

