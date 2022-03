C'est ancien joueur de La Gantoise, Moses Simon, qui a marqué le tir au but décisif pour le FC Nantes. En FA Cup, Liverpool et Chelsea ont pu compter sur leurs Belges afin d'atteindre les quarts de finale.

Dans un Stade de la Beaujoire survolté, le FC Nantes a empoché son ticket pour la finale de la Coupe de France face à l'AS Monaco de Philippe Clement. Les équipes ont eu besoin d'une séance de tirs au but pour se départager après un match nul dans le temps réglementaire (2-2, 4-2 aux t.a.b.)

Maripan a ouvert le score pour les Monégasques (12e), mais Djibril Sidibé a bien malgré lui remis les équipes à égalité en marquant contre son camp (21e). Les Canaris pensaient avoir fait le plus dur en prenant l'avantage via Moutoussamy (74e), mais Boadu a immédiatement répliqué en faveur des visiteurs (76e). À égalité au bout du temps réglementaire, les deux équipes se sont dirigées vers la séance des tirs au but. Celle-ci a rapidement tourné à l'avantage du FC Nantes après les échecs de Ben Yedder et Tchouaméni, se terminant par un coup de pied victorieux de l'ancien Gantois Moses Simon (4-2 aux tirs au but).

Eliot Matazo, qui est monté au jeu à la 86e minute, n'a pas eu l'occasion de botter un tir au but. Le FC Nantes rejoint ainsi l'OGC Nice, tombeur (2-0) de Versailles, mardi, en finale de la Coupe de France.

LIVERPOOL EN QUART DE LA FA CUP AVEC UN ASSIST POUR ORIGI

En Angleterre, Liverpool s'est qualifié pour les quarts de finale de la FA Cup en venant à bout de Norwich sur le score de 2-1. Titulaire, Divock Origi a participé à la fête en distillant une passe décisive à Minamino pour l'ouverture du score (27e). Trouvé dans la surface, il a astucieusement glissé le ballon à son coéquipier mieux positionné qui n'a eu qu'à finir le travail pour donner l'avantage aux Reds. Le Japonais a doublé la mise avant le repos (39e), et Rupp a marqué le but de l'espoir pour Norwich dans le dernier quart d'heure (76e), sans pour autant parvenir à ramener les siens à hauteur de Liverpool. Divock Origi a ensuite été remplacé par Sadio Mané, à la 84e minute. Liverpool rejoint notamment Chelsea en quarts de finale de la FA Cup.

LUKAKU BUTEUR POUR CHELSEA

Les Blues se sont qualifiés après avoir été menés à deux reprises sur le terrain de Luton, grâce à un but de Romelu Lukaku en fin de rencontre.

Le RB Salzbourg a fait match nul, 0-0, contre LASK Linz dans le cadre de la 21e journée de Bundesliga autrichienne. L'ancien brugeois Ignace Van der Brempt, arrivée cet hiver à Salzbourg, est entré à la 23e minute à la place d'Oumar Solet, blessé. Salzbourg (52 points) conserve une avance conséquente au classement puisque le plus proche poursuivant, Sturm Graz, compte 16 points de retard sur les leaders.

