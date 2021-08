Les clubs de football pourront donc bientôt faire appel à ce fonds pour une période plus longue à un taux d'intérêt plus faible.

L'UEFA (Unions des associations européennes de football) va injecter six milliards d'euros pour aider le football européen à se remettre des effets de la pandémie. Cette somme sera mise à disposition sous forme d'un prêt. L'agence de presse Bloomberg rapporte que davantage de détails seront révélés dans les semaines à venir. Les clubs de football pourront donc bientôt faire appel à ce fonds pour une période plus longue à un taux d'intérêt plus faible.

L'organisation européenne veut soutenir les clubs qui ont été mis en difficulté en raison des huis clos imposés depuis plus d'un an. Certains matchs ayant été annulés, les revenus de télévision ont également diminué. Ce fonds d'urgence permettrait également aux clubs de mieux s'armer contre une éventuelle crise future.

