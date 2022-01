Lundi, il avait été rejoint par le Brésilien Marcelo qui venait de remporter avec la Super Copa son 23e trophée avec les Merengue. Francisco dit "Paco" Gento a joué 18 ans au Bernabeu. Il a marqué 182 buts en 600 rencontres.

Francisco Gento, légende du Real Madrid, dont il était le président d'honneur, est décédé à l'âge de 88 ans. Le club espagnol l'a annoncé mardi. Gento est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté six Coupes des Champions, entre 1956 et 1966.

Ailier gauche, "Paco" Gento a été formé à Santander. Il a rejoint le Real en 1953 et y est resté jusqu'en 1971. Outre les six victoires en Coupe des Champions, cinq d'affilée de 1956 à 1960 ainsi que 1966, son palmarès comprend également douze championnats d'Espagne, deux coupes nationales et une Coupe Intercontinentale. Il a marqué 182 buts en 600 matchs avec le Real.

Gento a porté à 43 reprises le maillot de l'Espagne, marquant 5 buts. Depuis 2016, il était le président d'honneur du Real Madrid. Dans un communiqué, le club madrilène souligne que "la figure de Paco Gento représente fidèlement toutes les valeurs du Real Madrid. Il a été et continuera d'être une référence pour les 'madridistas' et pour le monde du sport. Les 'madridistas' et tous les fans de football se souviendront toujours de lui comme l'une de leurs grandes légendes."

