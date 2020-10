Mesut Özil à la rescousse: le milieu de terrain d'Arsenal a proposé de payer le salaire de Jerry Quy alias "Gunnersaurus", la mascotte du club depuis 27 ans, victime des coupes budgétaires décidées par le club.

"J'étais si triste que Jerry Quy, aussi connu comme notre célèbre et loyale mascotte Gunnersaurus, qui fait partie intégrante du club, était licencié après 27 ans", a tweeté le milieu de terrain allemand mardi.

"En conséquence, je propose de rembourser à Arsenal la totalité du salaire de notre grand gars vert aussi longtemps que je serai un joueur d'Arsenal", a ajouté l'ex-international allemand de 31 ans, en tweetant le hashtag #JusticeForGunnersaurus.

Arrivé à Arsenal en 2013, Mesut Özil n'est plus apparu sous le maillot des Gunners depuis l'interruption de la saison 2019/2020 en mars pour cause de pandémie de Covid-19, mais son salaire est estimé à 300.000 livres sterling par semaine (330.000 euros), ce qui en fait le plus gros salaire du club.

De nombreux supporters des Gunners s'étaient émus de la disparition annoncée de leur mascotte, et une cagnotte en ligne nommée "Sauvez Gunnersaurus", lancée sur la plateforme GoFundMe a permis en quelques jours de récolter plus de 11.000 livres sterling (12.000 euros).

"Incarné par le supporter de toute une vie Jerry Quy, ce serait une terrible honte de perdre (Gunnersaurus)", est-il écrit dans la description de la cagnotte. "C'est une icône du club et nous ne pouvons pas le laisser aller vers l'extinction."

Arsenal avait annoncé en août devoir supprimer 55 emplois au sein du club à cause des effets de la crise sanitaire sur ses revenus, notamment en raison de la tenue à huis clos de toutes les rencontres de football disputées en Angleterre, mais aussi de la baisse de ses activités commerciales.

"J'étais si triste que Jerry Quy, aussi connu comme notre célèbre et loyale mascotte Gunnersaurus, qui fait partie intégrante du club, était licencié après 27 ans", a tweeté le milieu de terrain allemand mardi."En conséquence, je propose de rembourser à Arsenal la totalité du salaire de notre grand gars vert aussi longtemps que je serai un joueur d'Arsenal", a ajouté l'ex-international allemand de 31 ans, en tweetant le hashtag #JusticeForGunnersaurus.Arrivé à Arsenal en 2013, Mesut Özil n'est plus apparu sous le maillot des Gunners depuis l'interruption de la saison 2019/2020 en mars pour cause de pandémie de Covid-19, mais son salaire est estimé à 300.000 livres sterling par semaine (330.000 euros), ce qui en fait le plus gros salaire du club.De nombreux supporters des Gunners s'étaient émus de la disparition annoncée de leur mascotte, et une cagnotte en ligne nommée "Sauvez Gunnersaurus", lancée sur la plateforme GoFundMe a permis en quelques jours de récolter plus de 11.000 livres sterling (12.000 euros)."Incarné par le supporter de toute une vie Jerry Quy, ce serait une terrible honte de perdre (Gunnersaurus)", est-il écrit dans la description de la cagnotte. "C'est une icône du club et nous ne pouvons pas le laisser aller vers l'extinction."Arsenal avait annoncé en août devoir supprimer 55 emplois au sein du club à cause des effets de la crise sanitaire sur ses revenus, notamment en raison de la tenue à huis clos de toutes les rencontres de football disputées en Angleterre, mais aussi de la baisse de ses activités commerciales.