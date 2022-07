L'Allemand, arrivé comme une star au Fener, change de crèmerie stambouliote un peu plus d'un an après son arrivée en provenance d'Arsenal.

Ousmane Dembélé a prolongé de deux ans, jusqu'en 2024, son contrat avec le FC Barcelone, a annoncé le club catalan jeudi.

Le milieu international français de 25 ans était arrivé au Barça en 2017 en provenance de Dortmund. Son contrat était arrivé à son terme en fin de saison dernière. La prolongation de son bail au Camp Nou est la fin d'un long feuilleton qui durait depuis des mois. Un temps annoncé sur le départ, Dembélé a finalement trouvé un accord pour rester dans le club blaugrana.

Mesut Özil ne portera plus le maillot du Fenerbahçe la saison prochaine. © iStock

Mesut Özil change de club stambouliote

Le meneur de jeu allemand Mesut Özil, 33 ans, s'est engagé pour une saison avec le Basaksehir Istanbul, a annoncé le club jeudi, au lendemain de l'annonce du départ de Fenerbahçe du N.10.

"Notre club a signé un contrat de 1 an+1 an (en option, ndlr) avec Mesut Özil", a indiqué Basaksehir dans un communiqué. Fenerbahçe avait annoncé mercredi la résiliation "d'un commun accord", à deux ans de son terme, de son contrat avec le joueur allemand.

Arrivé à Istanbul en janvier 2021, Özil avait été exclu fin mars de l'équipe première de Fenerbahçe après être entré en conflit avec sa direction.

Champion de Turquie 2020, Basaksehir, le club de Nacer Chadli, a terminé 4e de la Süper Lig la saison dernière. Le club est connu pour ses liens étroits avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a été le témoin du mariage en 2019 de Mesut Özil avec une ancienne Miss Turquie, Amine Gülse. Le joueur d'origine turque avait été vivement critiqué en Allemagne l'année précédente, peu avant la Coupe du monde en Russie, pour avoir posé avec M. Erdogan.

Dénonçant des attaques "racistes", il avait annoncé prendre sa retraite internationale après le Mondial-2018.

Arturo Vidal va apporter son expérience au Flamengo. © iStock

Après quinze années en Europe, Vidal revient en Amérique du Sud

Arturo Vidal quitte l'Inter Milan pour Flamengo. Le club brésilien a annoncé jeudi avoir conclu le transfert du milieu de terrain chilien, qui s'est engagé pour un an et demi.

Vidal, 35 ans, retourne ainsi en Amérique du Sud après quinze années passées en Europe. Il avait quitté Colo Colo au Chili pour le Bayern Leverkusen en 2007. Il a ensuite joué à la Juventus (2011-2015), au Bayern Munich (2015-2018), au FC Barcelone (2018-2020) et à l'Inter Milan depuis deux ans. International chilien à 124 reprises, il a évolué pour le Chili lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud (2010) et au Brésil (2014). Le milieu de terrain a également remporté deux Copa America avec le Chili en 2015 et en 2016. En club, il a été champion d'Italie avec la Juventus (: 2012, 2013, 2014 et 2015), le Bayern ( 2016, 2017 et 2018), le Barça (2019) et l'Inter (2021).

Ousmane Dembélé a prolongé de deux ans, jusqu'en 2024, son contrat avec le FC Barcelone, a annoncé le club catalan jeudi. Le milieu international français de 25 ans était arrivé au Barça en 2017 en provenance de Dortmund. Son contrat était arrivé à son terme en fin de saison dernière. La prolongation de son bail au Camp Nou est la fin d'un long feuilleton qui durait depuis des mois. Un temps annoncé sur le départ, Dembélé a finalement trouvé un accord pour rester dans le club blaugrana. Le meneur de jeu allemand Mesut Özil, 33 ans, s'est engagé pour une saison avec le Basaksehir Istanbul, a annoncé le club jeudi, au lendemain de l'annonce du départ de Fenerbahçe du N.10."Notre club a signé un contrat de 1 an+1 an (en option, ndlr) avec Mesut Özil", a indiqué Basaksehir dans un communiqué. Fenerbahçe avait annoncé mercredi la résiliation "d'un commun accord", à deux ans de son terme, de son contrat avec le joueur allemand. Arrivé à Istanbul en janvier 2021, Özil avait été exclu fin mars de l'équipe première de Fenerbahçe après être entré en conflit avec sa direction. Champion de Turquie 2020, Basaksehir, le club de Nacer Chadli, a terminé 4e de la Süper Lig la saison dernière. Le club est connu pour ses liens étroits avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a été le témoin du mariage en 2019 de Mesut Özil avec une ancienne Miss Turquie, Amine Gülse. Le joueur d'origine turque avait été vivement critiqué en Allemagne l'année précédente, peu avant la Coupe du monde en Russie, pour avoir posé avec M. Erdogan. Dénonçant des attaques "racistes", il avait annoncé prendre sa retraite internationale après le Mondial-2018.Arturo Vidal quitte l'Inter Milan pour Flamengo. Le club brésilien a annoncé jeudi avoir conclu le transfert du milieu de terrain chilien, qui s'est engagé pour un an et demi. Vidal, 35 ans, retourne ainsi en Amérique du Sud après quinze années passées en Europe. Il avait quitté Colo Colo au Chili pour le Bayern Leverkusen en 2007. Il a ensuite joué à la Juventus (2011-2015), au Bayern Munich (2015-2018), au FC Barcelone (2018-2020) et à l'Inter Milan depuis deux ans. International chilien à 124 reprises, il a évolué pour le Chili lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud (2010) et au Brésil (2014). Le milieu de terrain a également remporté deux Copa America avec le Chili en 2015 et en 2016. En club, il a été champion d'Italie avec la Juventus (: 2012, 2013, 2014 et 2015), le Bayern ( 2016, 2017 et 2018), le Barça (2019) et l'Inter (2021).