Ousmane Dembélé manquera l'Euro

Ousmane Dembélé a été opéré avec succès à Turku en Finlande d'une rupture du tendon au niveau de la cuisse droite annonce le FC Barcelone ce mardi. Le Français de 22 ans, qui a déjà subi dix blessures depuis son arrivée de Dortmund durant l'été 2017, est out pour six mois et manquera donc l'Euro.

© belga