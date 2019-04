Leicester City s'est imposé à domicile dimanche face à Arsenal (3-0) lors de la 36e journée de Premier League. Youri Tielemans, sur la pelouse toute la rencontre, a ouvert le score en faveur des locaux à la 59e.

Afin de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, Arsenal, cinquième, devait l'emporter sur la pelouse de Leicester pour s'emparer de la quatrième place occupée par Chelsea et Eden Hazard avant le choc de cette 36e journée dimanche en fin d'après-midi à Old Trafford (17h30) entre Manchester United et les "Blues".

Réduits à dix dès la 36e minute suite à l'exclusion de Maitland-Niles, les "Gunners" ont encaissé tout d'abord un premier but à l'approche de l'heure de jeu des oeuvres de Youri Tielemans sur un coup de tête après une belle infiltration. En fin de rencontre, les locaux ont enfoncé le clou en inscrivant deux nouveaux buts, signés Vardy (86,90+5).

Arsenal (66 points) reste coincé à la cinquième place du classement en attendant le choc entre Manchester United (sixième, 64 points) et Chelsea (quatrième, 67 unités). Leicester (51 points) est huitième.