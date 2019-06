Divock Origi a inscrit le second but de Liverpool, qui a battu Tottenham 2-0 en finale de la Ligue des champions samedi à Madrid. Le Diable Rouge est ainsi devenu le deuxième joueur belge à trouver le chemin des filets en finale de la C1 après Yannick Carrasco en 2016.

"C'est incroyable, on l'a fait tous ensemble, les fans étaient magnifiques, l'équipe s'est battue", a déclaré Divock Origi au micro de RMC Sport.

"On savait que ça allait être dur, il faisait chaud. On a tout fait pour gagner et c'est spécial, c'est émotionnel. J'ai pas trop compris, c'est un moment spécial, que je ne vais jamais oublier. C'était important pour nous, pour l'équipe, pour le club, pour la ville. Maintenant il faut savourer, il faut profiter. Il (Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, ndlr) est comme ça, c'est un homme passionné, on le voit maintenant encore".