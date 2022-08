Le néo-international belge a joué un quart d'heure lors du premier match de la saison en Premier League. Il revient sur les raisons de son transfert à Nottingham Forest.

Transféré de Stuttgart à Nottingham Forest le 31 juillet, Orel Mangala a disputé samedi ses premières minutes avec le club promu en Premier League. Le néo-international belge est monté au jeu à 15 minutes de la fin à Newcastle, où son club s'est incliné 2-0 lors de la 1re journée. "Malgré la défaite, c'était une belle expérience. J'ai hâte de défier West Ham à domicile maintenant", a lancé Mangala dans une interview donnée à son club.

"Pour moi, la Premier League est le meilleur championnat au monde, c'est donc une nouvelle étape importante dans ma carrière", a ajouté celui qui est international belge depuis mars. "Être présent en équipe nationale est l'un de mes objectifs et je travaille pour y parvenir. Je pense que rejoindre Nottingham Forest est une aussi le bon moyen pour moi de me montrer."

Revenant sur les raisons de son transfert, le Bruxellois de 24 ans a avoué avoir notamment été convaincu par le coach de Forest, Steve Cooper. "J'ai parlé avec lui et j'ai eu un bon feeling. Je pense que c'est un paramètre important pour un jeune joueur. Nottingham Forest a une grande histoire et le club évolue maintenant en Premier League. Je n'ai pas douté un instant", a dit celui qui a été formé à Anderlecht, "excité par sa venue en Angleterre".

"Cette première semaine a été agréable, j'ai apprécié les entraînements et mes nouveaux équipiers m'ont très bien accueilli", a ponctué Mangala, impatient à l'idée de goûter à l'ambiance de City Ground, le stade de Forest. Le club de Nottingham, champion d'Europe en 1979 et 1980, a fait son retour dans l'élite du football anglais après 23 ans d'absence.

Lire aussi: Orel Mangala en route pour Nottingham Forest pour forcer une sélection pour le Mondial Qatar

Transféré de Stuttgart à Nottingham Forest le 31 juillet, Orel Mangala a disputé samedi ses premières minutes avec le club promu en Premier League. Le néo-international belge est monté au jeu à 15 minutes de la fin à Newcastle, où son club s'est incliné 2-0 lors de la 1re journée. "Malgré la défaite, c'était une belle expérience. J'ai hâte de défier West Ham à domicile maintenant", a lancé Mangala dans une interview donnée à son club."Pour moi, la Premier League est le meilleur championnat au monde, c'est donc une nouvelle étape importante dans ma carrière", a ajouté celui qui est international belge depuis mars. "Être présent en équipe nationale est l'un de mes objectifs et je travaille pour y parvenir. Je pense que rejoindre Nottingham Forest est une aussi le bon moyen pour moi de me montrer." Revenant sur les raisons de son transfert, le Bruxellois de 24 ans a avoué avoir notamment été convaincu par le coach de Forest, Steve Cooper. "J'ai parlé avec lui et j'ai eu un bon feeling. Je pense que c'est un paramètre important pour un jeune joueur. Nottingham Forest a une grande histoire et le club évolue maintenant en Premier League. Je n'ai pas douté un instant", a dit celui qui a été formé à Anderlecht, "excité par sa venue en Angleterre". "Cette première semaine a été agréable, j'ai apprécié les entraînements et mes nouveaux équipiers m'ont très bien accueilli", a ponctué Mangala, impatient à l'idée de goûter à l'ambiance de City Ground, le stade de Forest. Le club de Nottingham, champion d'Europe en 1979 et 1980, a fait son retour dans l'élite du football anglais après 23 ans d'absence.