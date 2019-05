Olivier Giroud a prolongé son contrat le liant au club anglais de Chelsea d'une saison, jusqu'en 2020, ont annoncé mardi les Blues.

"Je suis très heureux de signer un nouveau contrat. Je voulais vraiment rester un an de plus. Je sens que je fais partie d'une équipe, d'une famille depuis le début, et j'espère que de nouveaux trophées vont arriver", a déclaré l'attaquant français, 32 ans.

Giroud a rejoint Chelsea en janvier 2018, après cinq saisons et demie à Arsenal. En 62 matches, il a marqué 17 buts sous ses couleurs actuelles.

Il a été l'un des principaux artisans du beau parcours en Europa League des Blues, qui vont jouer mercredi prochain la finale contre les Gunners d'Arsenal précisément. Avec dix réalisations, il est le co-meilleur buteur de la compétition avec le joueur de Francfort Luka Jovic.

Paradoxalement, le Savoyard n'a jamais aussi peu joué en Premier League depuis qu'il est entraîné par Maurizio Sarri, arrivé l'été dernier, qui lui préfère aujourd'hui Gonzalo Higuain. Lors de ses 27 apparitions en Championnat, il n'a été titulaire que sept fois.

Avec Chelsea, il a remporté la Coupe d'Angleterre l'an dernier.

Le club anglais, qui devrait perdre cet été son leader Eden Hazard, a été frappé par la FIFA d'une interdiction de recrutement pour les deux prochaines périodes de transfert, en raison d'infractions à la réglementation sur les mouvements internationaux de joueurs mineurs. Il a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport.