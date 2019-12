Après plusieurs décisions d'arbitrage douteuses le week-end dernier en championnat de football de division 1B, l'appel pour l'introduction de l'assistance vidéo (VAR) est de plus en plus fort. Oud Heverlee Louvain, qui s'est senti désavantagé vendredi dernier à Lommel, demande également que le VAR soit introduit le plus tôt possible. "Nous voulons que les 24 clubs professionnels soient traités sur un pied d'égalité au niveau sportif."

Les Louvanistes comprennent et respectent la tâche difficile des arbitres. "OH Louvain n'est pas insatisfait du niveau général des arbitres du 1B. Mais sur le plan professionnel, il existe maintenant des outils techniques qui aident les arbitres et permettent d'évaluer correctement les phases cruciales du match", explique OHL.

"Le VAR est déjà actif dans la Jupiler League en Belgique. OH Louvain souhaite que le VAR soit activé dans la Proximus League dès que possible, de préférence cette saison encore. La compétition entre dans une phase décisive, tant pour la promotion que pour la relégation. Avec l'aide du VAR, nous donnons aux équipes et à l'arbitrage l'occasion de faire en sorte que la compétition sur le terrain se déroule plus correctement."

"Les intérêts de tous les clubs du 1B sont grands. Dans une Ligue à huit équipes, tous les détails comptent et dans l'intérêt du football, nous devons également utiliser toutes les possibilités disponibles pour garantir la progression la plus correcte possible de la Ligue", déclare le CEO des Louvanistes Peter Willems.

OH Louvain, champion de la première période, demandera à la Pro League de mettre l'utilisation du VAR à l'ordre du jour. Elle sera probablement discutée le 17 décembre.

Fin octobre, Pierre François, PDG de la Pro League, a annoncé que l'entrée du VAR en D1B est prévue pour la saison 2021-2022.