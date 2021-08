Thomas Henry, 26 ans, quitte Oud-Heverlee Louvain pour Venise, a confirmé OHL mardi. Chez le promu en Serie A, l'attaquant français aura notamment comme équipiers Daan Heymans et David Okereke.

La saison passée, Henry avait inscrit 21 buts en championnat pour les Louvanistes. Cette saison aussi, il a commencé fort avec trois buts en quatre matchs.

Henry avait rejoint OHL début 2019, en provenance de Tubize. Un an plus tard, il aidait les Louvanistes à retrouver la Jupiler Pro League.

"Avec 45 buts en 79 rencontres, Henry quitte le Den Dreef par la grande porte", a indiqué OHL dans un communiqué. "Tous ceux qui ont à coeur OH Louvain remercient le Français pour les deux années et demie fantastique et lui souhaite le meilleur à Venise."

