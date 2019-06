L'aventure de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain est déjà terminée. Un an après son arrivée en grande pompe au Parc des Princes, le gardien de but italien va déjà faire ses bagages. L'option pour un an supplémentaire qui figurait dans son contrat n'a pas été levée. "Le PSG m'a proposé de renouveler mon contrat mais je ne me suis pas senti d'accepter, poussé par le désir d'affronter de nouvelles expériences", a expliqué Buffon dans un long message sur son profil Instagram.

"Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite", a pour sa part écrit le club parisien sur Twitter, indiquant dans son communiqué que cette décision était "le fruit d'une longue et sereine réflexion".

Pas toujours convaincant sous le maillot parisien, le gardien de but de 41 ans a disputé 17 rencontres de Ligue 1, 5 de Ligue des champions et une en Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions. Il quitte le club de la capitale française avec un championnat de France et un Trophée des champions de plus à son palmarès.

"Merci à tous pour tout ce que j'ai eu la possibilité de vivre à Paris", a réagi Gianluigi Buffon. "Il y a douze mois, j'arrivais au Paris Saint-Germain empli d'enthousiasme et accueilli par l'incroyable chaleur des supporters. C'était vraiment émouvant. Je repars heureux d'avoir vécu cette expérience qui m'a sans doute amélioré et fait grandir. Aujourd'hui, cette aventure hors de l'Italie se termine (...) Ernest Hemingway a écrit qu'il n'existait que deux endroits au monde où l'on puisse vivre heureux : chez soi et à Paris. Depuis aujourd'hui, cela vaudra pour moi également", a écrit l'ancien joueur de Parme et de la Juventus.

"Je n'oubliera jamais la fierté que tout le Paris Saint-Germain, autant le club que les supporters, ont ressentie en voyant Gianluigi Buffon porter notre maillot", a pour sa part réagi Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain. "Au cours de son passage au PSG, il aura apporté, non seulement à ses coéquipiers mais aussi à l'ensemble des composantes du club, sa phénoménale expérience, son sens du professionnalisme et sa personnalité admirable, chaleureuse, rassembleuse et très ouverte sur le monde".