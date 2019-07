Lucas Ocampos quitte l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain argentin a été transféré au FC Séville où il a signé un contrat de cinq saisons. L'OM a perçu 13 millions d'euros.

Ocampos, 24 ans, a inscrit 5 buts et adressé 8 passes décisives en 40 rencontres la saison dernière.

Le joueur originaire de River Plate et qui aussi joué à Monaco, Gênes et l'AC Milan est la 6e recrue des Andalous durant ce mercato après le Néerlandais Luuk de Jong (PSV), l'Israélien Munas Dabbur (RB Salzbourg), le Brésilien Diego Carlos (Nantes), l'Espagnol Joan Jordan (Eibar) et le Français Jules Koundé (Bordeaux).