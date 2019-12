L'Inter Milan a dû se contenter d'un match nul vendredi face à l'AS Rome dans le cadre de la 15e journée du championnat d'Italie de football (0-0). Romelu Lukaku a joué toute la rencontre avec les Milanais, qui restent premiers de la compétition (38 points) en attendant le résultat de la Juventus (36 points) samedi à la Lazio. L'AS Rome stationne en 4e position (29 points).

Auteur de deux grandes parades Antonio Mirante, le gardien réserve romain, a été l'homme de la rencontre. La première intervention a été sur un tir du gauche de Lukaku (7e). Le Diable Rrouge n'était pas en veine car il n'a pas profité d'une relance approximative de Diego Perotti.

La seconde période a démarré avec un arrêt splendide de Mirante devant Matias Vecino (49e). En fin de rencontre, l'Uruguayen a distillé une passe en or que Lautaro Martinez a gaspillée (88e).

Le Hertha Berlin, avec Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio titulaires, a pris un point sur le terrain de Francort (2-2) lors de la 14e journée de Bundesliga. Lukebakio, qui a cédé sa place à la 79e minute, a inscrit à la 30e minute le premier but de la rencontre. Boyata a lui donné l'assist du 0-2 à Grucjic à la 63e. Le Hertha Berlin, qui prend son premier points sous les ordres de Jurgen Klinsmann, est 16e avec 12 points.

En France, Lyon n'a pas eu de problème pour se relancer face à Nîmes (0-4). Ce succès a été facilité par l'exclusion des Nîmois Theo Valls (5e) et Gaëtan Paquiez (40e) en première période. Vainqueurs grâce à un doublé de Memphis Depay (16e pen., 64e), Houssem Aouar (71e) et Joachim Andersen (79e), L'OL remonte à la 5e place et Nîmes est lanterne rouge. Jason Denayer a joué tout le match avec les Gones.

Aux Pays-Bas, l'Ajax s'est incliné à domicile face à Willem II (0-2). L'international espoir Mike Trésor Ndayishimiye s'est mis en évidence en ouvrant la marque sur penalty (42e). Alors que les visités tentaient à tout prix d'égaliser, Damil Dankerlui a doublé mise pour l'équipe de Tilburg. Malgré cette première défaite en 16 journées, l'Ajax (41 points) reste premier et Willem II (29 points) se retrouve troisième.