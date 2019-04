Shandong Luneng, avec Marouane Fellaini, s'est imposé 0-1 à Johor DT, en Malaisie, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions d'Asie, mercredi dans le groupe E.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par l'ex-international italien Graziano Pellè (22e). Fellaini a joué l'entièreté de la rencontre. Grâce à ce succès, Shandong Luneng prend la première place du classement avec 8 points devant Kashima Antlers (7), Gyeongnam (5) et Johor DT (1). Les deux premiers du groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Dans l'autre match du groupe E, les Sud-Coréens de Gyeongnam ont battu les Japonais de Kashima Antlers sur le même résultat (0-1). La cinquième journée, le 8 mai, Shandong Luneng recevra Gyeongnam et Johor DT accueillera les Kashima Antlers. Le programme de la dernière journée, le 22 mai: Kashima Antlers-Shandong Luneng et Gyeongnam-Johor DT.