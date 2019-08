Dès le 7 août, retrouvez les analyses des plus grandes compétitions européennes dans le nouveau numéro spécial Sport Foot/Magazine.

Il reste pour le moment le transfert de l'été: Eden Hazard a rejoint le Real Madrid. Vous vous demandez qui va l'entourer au Real Madrid et avec quel système Zinédine Zidane tentera de décrocher une quatorzième Ligue des champions?

Ou êtes-vous plus intéressé par le noyau renouvelé du Borussia Dortmund avec Axel Witsel et Thorgan Hazard, qui tenteront une nouvelle fois de briser l'hégémonie bavaroise du Bayern Munich. Nos Belges la Supercoupe allemande le week-end passé.

En Angleterre également, nous aurons probablement droit à une autre bataille entre Manchester City et Liverpool. Chelsea a été interdit de transfert cet été et Man Utd a mis près de 90 millions d'euros sur la table pour acquérir Harry Maguire, le défenseur le plus cher de tous les temps. Arsenal a fait ses courses à Lille et a acheté Nicolas Pépé pour former un trio d'attaque en or avec Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. Avec la période de transfert qui se termine avant le premier match de compétition, la Premier League tente de limiter les relations de pouvoir financier. Finis les investissements de dernière minute à coups de millions.

Et que dire de la Juventus? Malgré un huitième titre consécutif, Maurizio Sarri a été nommé nouvel entraîneur et a mis le paquet pour Matthijs de Ligt. Aaron Ramsey et Adrien Rabiot ont rejoint le milieu de terrain de la Vieille Dame dans la liste des meilleurs transferts gratuits. Une tâche qui s'annonce encore extrêmement difficile pour Dries Mertens et Naples.