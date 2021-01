Le club de Romelu Lukaku ne s'appellera plus "l'Inter", et ce dès le moins de mars. Il affichera également un nouveau blason, annonce la Gazzetta dello Sport.

Ne l'appelez plus "Inter", mais "Inter Milano". Avec ce nouveau nom, le club lombard veut devenir une marque plus internationale et renforcer ses liens avec la ville de Milan. À partir du 9 mars, à l'occasion du 113e anniversaire du club, on ne parlera donc plus de Football Club Internazionale Milano, mais d'Inter Milano. Dans le nouveau blason, les lettres I et M seraient également plus visibles et FC disparaîtrait, selon nos confrères italiens.

Le changement de nom est à l'étude depuis des mois et intervient alors le club italien se trouve en difficulté financière. Depuis plusieurs semaines maintenant, les propriétaires chinois recherchent un nouvel investisseur, qui serait prêt à reprendre partiellement, voire totalement, le club. Selon la Gazzetta, le changement de nom, et notamment la référence à la ville de Milan, serait positif pour le club, financièrement parlant.

Le club veut atteindre de nouveaux marchés grâce à ce changement de nom et de blason. Surtout en cette période financièrement éprouvante pour les Nerazzurri, qui s'est aggravée suite à la pandémie.

Et d'autres changements sont annoncés du côté de l'employeur de Romelu Lukaku, car le fabricant de pneus Pirelli, sponsor de historique des Intéristes, est lui aussi sur le point de plier bagages, remplacé après 26 ans par Evergrande, la deuxième plus grande agence immobilière de Chine.

Sans oublier que San Siro sera bientôt rasé pour faire place à un nouveau temple du football. Les tifosi de l'Inter peuvent donc s'attendre à de nombreux changements dans les mois à venir...

