"Nous sommes en feu" assure Klopp avant le quart contre Porto

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a assuré que son équipe était "en feu" au moment de recevoir Porto mercredi en quarts de finale aller de la Ligue des champions.

"Nous sommes toujours en course dans les deux grandes compétitions. (...) Pour être honnête, nous sommes en feu. Vous pouvez le voir à l'entraînement, mais d'autres équipes aussi", a réagi le technicien allemand en conférence de presse.

"C'est un si bon moment. Nous nous levons tous les matins et il fait beau, ce qui est assez rare. Il fait chaud dehors, le printemps arrive", a positivé Klopp, dont l'équipe reste sur quatre victoires consécutives en Premier League.

Le manager a salué le courage de son groupe, capable de renverser la situation dans les dix dernières minutes lors des trois derniers succès des "Reds", contre Fulham (2-1), Tottenham (2-1) et Southampton vendredi (3-1).

"Ce club n'a jamais abandonné et cette équipe n'abandonne jamais. Il faut essayer, essayer et essayer. Nous devons utiliser la bonne période dans laquelle nous nous trouvons, mais en sachant combien c'est difficile aussi. Nous aimons ça, nous attendons avec impatience les défis auxquels nous serons confrontés au cours des deux prochaines semaines", a-t-il apprécié.

"Je suis vraiment excité, j'ai hâte d'être au match (contre Porto) parce que ça va être très intéressant", a ajouté Klopp.

Un doublé? "C'est possible"

"Les gens ont dit tellement de choses. Ils ne regardent que les chiffres et les noms, des choses comme ça. Les gens qui connaissent bien le football ne voulaient pas de Porto, c'est la vérité. Mais personne ne voulait de Liverpool non plus, d'ailleurs", a commenté l'entraîneur des leaders de la Premier League.

Interrogé de son côté sur la possibilité d'un doublé C1-championnat en fin de saison, le défenseur Virgil van Dijk s'est montré plein d'espoirs.

"Nous sommes toujours en course, donc c'est possible. C'est encore un peu trop loin pour y penser", a-t-il toutefois tempéré. "Chaque point que nous perdons ou chaque erreur peut nous coûter cher. (...) Cela commence demain en Ligue des champions."