Notts County, le plus vieux club professionnel du monde, est à vendre

Notts County, 24e et dernier en Ligue Two, la D4 anglaise de football, est à vendre. Une décision prise à contrecoeur par son propriétaire Alan Hardy, et qui n'aurait rien à voir avec la situation sportive du club qu'il avait racheté à Ray Trew en janvier 2017. Alors pourquoi ?