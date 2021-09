Un magazine de 108 pages qui sera non seulement consacré à la plus prestigieuse des compétitions européennes mais qui s'intéressera aussi aux adversaires des clubs belges engagés en Europa League et en Conference League.

Comme chaque année, Sport/Foot Magazine vous prépare un numéro très complet sur la Ligue des Champions. Le FC Bruges se prépare à l'arrivée du PSG, mais ce ne sera pas la seule belle affiche de cette première semaine de la plus prestigieuse des compétitions européennes étant qu'on aura aussi droit à des FC Barcelone-Bayern Munich, Liverpool-AC Milan et autres Inter-Real Madrid.

Sport/ Foot Magazine a étudié dans les moindres détails les 32 clubs engagés en Champions League. Comment Chelsea joue-t-il maintenant que Romelu Lukaku évolue en numéro 9 ? Comment le Barça surmontera-t-il le départ de Lionel Messi ? Qui sera la nouvelle perle de l'Ajax ? Comment Ole Gunnar Solskjaer intègrera-t-il CR7 à Manchester United ? On répond à toutes ces questions et bien d'autres encore afin de vous préparer au mieux pour le coup d'envoi de la compétition. En plus de tout ceci, vous retrouverez tous les noyaux et informations à connaître sur toutes les équipes participantes.

Europa League et Conference League

Mais nous n'oublierons pas non plus les autres clubs engagés dans les autres compétitions européennes. On braquera nos projecteurs sur les adversaires de Genk et de l'Antwerp en Europa League, ainsi que sur ceux de La Gantoise en Conference League. Ce guide, riche de 108 pages, risque donc d'avoir droit à une place de choix sur la table basse de votre salon pendant les prochaines semaines.

Notre guide spécial de 108 pages sur les compétitions européennes sera disponible en magasin jusqu'au 29 septembre.

