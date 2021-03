Noa Lang, l'ailier du Club de Bruges, fait partie de la sélection des Pays-Bas pour la phase de groupes de l'Euro U21 du 24 au 31 mars en Hongrie et en Slovénie.

Lang a inscrit 12 buts et délivré 7 assists en 20 rencontres cette saison avec le leader du championnat. Son équipier Tahith Chong, prêté par Manchester United, ne fait lui pas partie de la sélection.

Dans le groupe A, les Pays-Bas affronteront la Hongrie, la Roumanie et l'Allemagne. Niklas Dorsch (La Gantoise) et Lukas Nmecha (Anderlecht) font eux partie de la sélection allemande, comme la pépite de Dortmund Youssoufa Moukoko (16 ans).

L'Euro U21 2021 aura lieu dans un format particulier à cause de la pandémie de coronavirus. Les 16 pays qualifiés seront répartis en quatre groupes de quatre équipes. La Hongrie et la Slovénie, les deux pays hôtes, accueilleront tous les matches de groupes entre le 24 et le 31 mars.

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase finale qui se déroulera du 31 mai au 6 juin. La Belgique n'a pas réussi à se qualifier pour l'Euro 2021 après avoir terminé 2e de son groupe avec 13 points. Les premiers de chaque groupe et les cinq meilleurs deuxièmes se qualifiaient pour l'Euro.

Lang a inscrit 12 buts et délivré 7 assists en 20 rencontres cette saison avec le leader du championnat. Son équipier Tahith Chong, prêté par Manchester United, ne fait lui pas partie de la sélection. Dans le groupe A, les Pays-Bas affronteront la Hongrie, la Roumanie et l'Allemagne. Niklas Dorsch (La Gantoise) et Lukas Nmecha (Anderlecht) font eux partie de la sélection allemande, comme la pépite de Dortmund Youssoufa Moukoko (16 ans). L'Euro U21 2021 aura lieu dans un format particulier à cause de la pandémie de coronavirus. Les 16 pays qualifiés seront répartis en quatre groupes de quatre équipes. La Hongrie et la Slovénie, les deux pays hôtes, accueilleront tous les matches de groupes entre le 24 et le 31 mars. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase finale qui se déroulera du 31 mai au 6 juin. La Belgique n'a pas réussi à se qualifier pour l'Euro 2021 après avoir terminé 2e de son groupe avec 13 points. Les premiers de chaque groupe et les cinq meilleurs deuxièmes se qualifiaient pour l'Euro.