Nicolas Pépé, le crack de Ligue 1 dragué par les cadors

Révélation de la saison en Ligue 1, Nicolas Pépé, 23 ans, s'est construit dans les divisions inférieures françaises. Plongée dans les jeunes années de l'ailier franco-ivoirien de Lille, entre Poitiers, Angers et Orléans, des clochers, du chocolat et une patte gauche à faire baver les plus gourmands.

© Belga