Dans un entretien accordé sur le site officiel de la FIFA, Neymar parle de son admiration pour Messi et Mbappé. Il place également la Belgique dans les favoris pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Lors d'une interview accordée sur le site de la FIFA, Neymar évoque son avenir avec le PSG et le Brésil, mais aussi son admiration pour Messi. "Jouer aux côtés de Leo a été un pur bonheur. Nous nous sommes liés d'amitié. De tous les footballeurs que j'ai vus évoluer, Messi est le meilleur", dit-il à la FIFA.

Il complimente également Kylian Mbappé, son équipier actuel au PSG. "Kylian est un phénomène. Il pourrait devenir l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Jouer avec lui est un immense honneur. Nous nous comprenons parfaitement sur et hors du terrain. Je l'adore."

Les principaux adversaires du Brésil pour la Coupe du monde 2022 ? La Belgique et...

A la question de savoir quels seront les principaux adversaires du Brésil pour la victoire finale de la Coupe du monde 2022, Neymar désigne la Belgique et trois autres nations : la France, l'Angleterre et l'Argentine.

