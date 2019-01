Neymar souffre d'une "réactivation douloureuse" de la blessure au pied

"Le traitement dépendra de l'évolution dans les prochains jours. Toutes les options thérapeutiques doivent être envisagées", a ajouté le club.

Le PSG et Neymar craignent un remake de la saison dernière. Le joueur le plus cher du monde (222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone à l'été 2017) avait dû être opéré, au mois de mars 2018, du cinquième métatarsien du pied droit. Il n'avait plus joué de la saison avec le PSG, reprenant la compétition avec le Brésil lors d'un amical juste avant la Coupe du monde.

"Ney est inquiet, parce que c'est le même pied encore, le pied droit, au même endroit", a d'ailleurs confié après la rencontre son entraîneur Thomas Tuchel.

Le PSG doit affronter Manchester United en 8e de finale aller de Ligue des Champions le 12 février.