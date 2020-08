Plus qu'une revanche sur le destin, l'heure de rattraper le temps perdu: Kylian Mbappé convalescent, Neymar sera l'atout N.1 du PSG contre l'Atalanta Bergame, mercredi en quart de finale de Ligue des champions (21h00/19h00 GMT), l'objectif principal de sa venue à Paris.

Trois ans déjà ont passé depuis le "transfert du siècle" de l'été 2017, et c'est comme si l'aventure parisienne de Neymar en Coupe d'Europe venait de commencer.

Privé de phase finale ces deux dernières saisons sur blessures, le joueur le plus cher de l'histoire (222 M EUR) aborde enfin le "money time" de la C1 en pleine possession de ses moyens.

"Ces trois années m'ont beaucoup enrichi, a-t-il écrit sur son site internet, le 4 août. J'ai vécu des moments de joie et des moments compliqués, surtout lorsque j'étais incapable de jouer à cause de blessures. Avec l'aide de mes coéquipiers, j'ai pu les surmonter."

Grand artisan de la première qualification en quarts du PSG depuis 2016, avec le but de l'espoir inscrit à l'aller contre Dortmund (défaite 2-1) et l'ouverture du score au retour (victoire 2-0), le N.10 brésilien a retrouvé son meilleur niveau.

Et les mois de confinement qu'il a passés dans sa luxueuse villa de Rio de Janeiro depuis l'interruption des compétitions en mars, n'ont pas brisé cet élan. A l'image de ses prestations XXL lors des deux finales de coupes nationales fin juillet, où il a notamment marqué le but de la victoire contre Saint-Etienne (1-0).

"Mon meilleur moment à Paris"

C'est le signe qu'à 28 ans, "Ney" semble plus motivé que jamais pour démontrer qu'il peut devenir le meilleur joueur du monde après avoir laissé Luka Modric briser en 2018 l'hégémonie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au palmarès du Ballon d'Or.

"J'ai le sentiment qu'il peut devenir le N.1 dans le monde, qu'il peut gagner ce Ballon d'Or à chaque moment qu'il veut", confie à l'AFP Thiago Silva, capitaine du PSG, alors que le prestigieux prix individuel ne sera pas décerné en 2020 en raison du Covid-19.

"Derrière lui, il y a aussi un groupe de joueurs qui donnent tout pour lui offrir cette possibilité d'être à haut niveau, complète son coéquipier. On lui donne tous les ballons car c'est lui qui va marquer, qui va créer des situations. On essaye de faire des choses pour lui sur le terrain parce qu'on sait qu'à chaque seconde, il peut nous gagner le match."

Au-delà d'une santé retrouvée, comment expliquer une telle métamorphose chez un joueur qui n'avait cessé de manifester son mal-être en France en clamant ses envies de retour à Barcelone l'été dernier ?

"Je crois qu'aujourd'hui je vis mon meilleur moment à Paris", a savouré Neymar sur son site internet.

Prolongation en vue?

Premier à afficher les sorties entre coéquipiers sur ses réseaux sociaux, dont il est souvent à l'initiative, "Ney" se sent enfin intégré dans la capitale, où l'arrivée de coéquipiers sud-américains comme Keylor Navas, Mauro Icardi ou Leandro Paredes a renforcé son influence dans le vestiaire.

Et cela a une incidence sur son niveau de jeu. "Quand un joueur n'est pas content, c'est sûr qu'il ne va pas faire les choses bien. A contrario, si le joueur est content, c'est sûr que les choses vont marcher normalement. Cette année, on voit un Neymar comme ça", résume Thiago Silva.

"Il est vraiment très engagé, complètement inséré dans un groupe où tout le monde est dans un esprit très positif, confirme Leonardo, le directeur sportif du PSG. Je pense qu'il est bien. Quand il dit qu'il est heureux, c'est une évidence."

Auteur de mots très durs à son encontre il y a à peine un an, "Leo" pourrait ouvrir les discussions à la rentrée autour d'une prolongation du contrat de la star, qui s'achève en 2022, dans un contexte financier défavorable aux tranferts à plus de 100 millions d'euros. Un sacré retournement de situation à concrétiser lors du "Final 8" !

"Nous formons une famille avant le plus grand objectif que nous avons devant nous, a encore martelé Neymar sur son site. Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des champions. Nous nous battrons pour cela, car nous n'avons jamais été aussi proches."

