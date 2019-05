Le Parisien dévoile, dans son édition de ce mercredi, que le Brésilien Neymar aurait failli en venir aux mains avec son coéquipier Julian Draxler, à la suite de la défaite des Parisiens face à Montpellier (3-2).

Décidemment plus rien ne va au Paris Saint-Germain en cette fin de saison. Si sur le plan sportif l'effectif de Thomas Tuchel est en chute libre (1 victoire en 7 matchs), le moral des troupes est également au plus bas.

Après avoir taclé ouvertement certains jeunes, après la défaite en finale de Coupe de France, pour leur manque d'implication et de respect, Neymar a encore fait parler de lui dans le vestiaire parisien. Si dans ses déclarations post-Rennes, l'attaquant auriverde visait principalement Presnel Kimpembe et Alphonse Areola, le journal annonce que suite au match à Montpellier, c'est Julian Draxler qui aurait subi les foudres du Brésilien. Et les joueurs auraient failli en venir aux mains.

A la base de cette altercation, une remarque de Julian Draxler sur l'excès d'individualisme de la star brésilienne. Qui n'aurait pas été du gout du plus gros transfert de l'histoire, qui aurait rétorqué directement : "Qui es-tu pour me parler ? Tu ne fais que des passes en arrière", devant l'ensemble du groupe.

Le Parisien déclare également que Thomas Tuchel, l'entraîneur, et Antero Henrique, le directeur sportif, ont dû intervenir pour éviter tout débordement. Vivement que la saison se termine au PSG.