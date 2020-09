Le latéral droit international portugais Nelson Semedo s'est engagé mercredi pour trois ans avec Wolverhampton, en provenance du FC Barcelone, a annoncé le club anglais.

Le contrat comporte également une option sur deux saisons supplémentaires, précisent les Wolves, et le montant de la transaction s'élève à 30 millions d'euros plus 10 de bonus possibles, a indiqué le club catalan. Semedo (26 ans, 13 sélections) a passé trois saisons à Barcelone où il a disputé 82 matches de Liga. Il y a obtenu deux titres de champion d'Espagne, une Coupe du Roi et une Super Coupe d'Espagne.

Il rejoint dans les West Midlands une colonie lusophone importante, puisque l'entraîneur Nuno Espirito Santo, le gardien Rui Patricio, le défenseur Ruben Vinagre, les milieux Ruben Neves, Vitinha, Joao Moutinho et les attaquants Fabio Silva et Pedro Neto sont Portugais, alors que le défenseur Marçal est Brésilien.

"Ce n'est pas souvent que nous avons l'occasion de signer un joueur de classe mondiale en provenance d'un club de classe mondiale. Recruter Neslon prouve que nous n'arrêterons jamais de progresser et que nous avons toujours faim", a déclaré le président du club Jeff Shi, cité dans le communiqué.

"J'ai choisi les Wolves parce que c'est une très bonne équipe qui joue un très bon football. L'année dernière ils ont fait une très bonne saison et c'est une équipe qui compte en Angleterre et en Europe", a expliqué le joueur, également sur le site internet du club.

Wolverhampton a fini 7e de la Premier League la saison dernière, après avoir longtemps été en embuscade pour une place en Ligue des champions. En Europa League, le club a atteint les quarts de finale, battu sur un but dans les toutes dernières minutes et après avoir raté un penalty par le futur vainqueur, le Séville FC (1-0).

