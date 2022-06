Rhys Norrington-Davies pensait avoir offert un point aux Gallois (90e+2), mais c'était sans compter sur Wout Weghorst qui allait offrir la victoire aux Oranje 120 secondes plus tard. Dans la Ligue B, l'Ukraine l'a emporté contre l'Irlande, quelques jours après son élimination de la course à la Coupe du monde des oeuvres du pays de Galles.

Les Pays-Bas avec une équipe totalement remaniée par rapport au match de vendredi en Belgique (1-4), l'ont emporté 1-2 face au Pays de Galles mercredi lors de la 2e journée de la Ligue des Nations (groupe A4). Les Oranje se sont imposés grâce à Teun Koopmeiners (50e) et à un but tardif de Wout Weghorst (90e+4) alors que Rhys Norrington-Davies pensait avoir offert un point aux Gallois (90e+2). Grâce à cette victoire, les Pays-Bas gardent la première place du groupe avec 6 points sur 6. Le Pays de Galles est dernier du groupe avec 0 point.

L'Ukraine s'impose en Irlande

Dans la Ligue B, l'Ecosse s'est facilement imposée 2-0 face à l'Arménie, des buts de Anthony Ralston (28e), Scott McKenna (40e).

Dans le même temps, l'Ukraine, éliminée dimanche par le Pays de Galles dans la course à la Coupe du Monde s'est imposée 0-1 face à l'Irlande grâce à un unique but de Viktor Tsygankov (48e). L'Ukraine et l'Ecosse, qui n'ont joué qu'un seul match, comptent 3 points, tout comme l'Arménie. L'Irlande est dernière du groupe avec un maigre bilan de 0 point.

