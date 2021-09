Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, joueurs du Bayern Munich et blessés en septembre font leur retour. L'attaquant de Milan n'est une nouvelle fois pas repris par Didier Deschamps qui a dû aussi faire face au forfait d'Ngolo Kanté, infecté au coronavirus.

Didier Deschamps a dévoilé jeudi sa sélection de 23 joueurs pour la phase finale de la Ligue des Nations, qui verra la France défier la Belgique en demi-finale le 7 octobre à Turin. Le sélectionneur français a enregistré les retours des défenseurs du Bayern Munich Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, blessés en septembre. Nouvel équipier d'Alexis Saelemaekers au Milan AC, Olivier Giroud n'est pas repris.

Pierre angulaire dans le milieu des Bleus, N'Golo Kanté a contracté le coronavirus et est donc forfait pour le rendez-vous prévu dans le nord de l'Italie. De son côté, Corentin Tolisso est toujours blessé. Pour pallier ces absences, Deschamps a notamment sélectionné le Marseillais Mattéo Guendouzi. Devant, le trio Karim Benzema - Antoine Griezmann - Kylian Mbappé sera secondé par Wissam Ben Yedder, Anthony Martial et Moussa Diaby. Cadre de la sélection depuis longtemps, le gardien Steve Mandanda est absent, lui qui a perdu son poste de titulaire à l'Olympique de Marseille. Le vainqueur du match entre la France et la Belgique défiera l'Italie ou l'Espagne en finale de la 2e édition de la Ligue des Nations. La sélection :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham/Ang), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Benoît Costil (Bordeaux)

Défenseurs : Lucas Digne (Everton/Ang), Léo Dubois (OL), Lucas Hernandez (Bayern Munich/All), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Séville FC/Esp), Benjamin Pavard (Bayern Munich/All), Dayot Upamecano (Bayern Munich/All), Raphaël Varane (Manchester United/Ang)

Milieux : Mattéo Guendouzi (OM), Theo Hernandez (AC Milan/Ita), Paul Pogba (Manchester United/Ang), Adrien Rabiot (Juventus/Ita), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Roma/Ita) Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid/Esp), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen/All), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/Esp), Anthony Martial (Manchester United/Ang), Kylian Mbappé (PSG).

