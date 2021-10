Le défenseur de Bologne s'est envolé avec les Diables rouges en direction de Turin. Cette décision est probablement liée au fait que Jason Denayer reste incertain pour le Final Four de la Nations League.

Il y avait un invité supplémentaire dans l'avion qui emmenait les Diables rouges à Turin pour la demi-finale du Final Four de la Nations League. Et le garçon en question connaît bien la Botte italienne puisqu'il s'agit d'Arthur Theate, le défenseur de Bologne.

Cette décision indique que Jason Denayer n'est sans doute pas encore sûr d'être prêt pour les deux rencontres que disputeront les Diables rouges de l'autre côté des Alpes. Ancien défenseur d'Ostende formé au Standard, Arthur Theate était déjà présent ce mardi à Tubize lors de l'entraînement de l'équipe A des Diables rouges.

Rappelons que pour cette compétition, Roberto n'a fait appel qu'à quatre défenseurs. Outre Jason Denayer, on retrouvait les tauliers Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ainsi que Derdryck Boyata.

