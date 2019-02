Nasser Al-Khelaïfi au comité exécutif, "un plus" pour le foot français et le PSG?

"Une bonne nouvelle" pour le foot français et le PSG ? L'entrée du patron du club parisien Nasser Al-Khelaïfi au comité exécutif de l'UEFA, officialisée jeudi, peut constituer "un plus" en terme d'influence, alors que certains acteurs s'interrogent sur un possible "conflit d'intérêts".