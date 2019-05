Nainggolan envoie l'Inter en Ligue des champions, Castagne décroche aussi son ticket avec l'Atalanta (vidéos)

L'Atalanta Bergame de Timothy Castagne et l'Inter de Radja Nainggolan, buteur décisif, se sont respectivement qualifiés pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions en s'imposant dimanche soir lors de la 38e et dernière journée de Serie A. L'Empoli est relégué en Serie B, au même titre que Frosinone et le Chievo Vérone.

Pourtant menée 0-1 par Sassuolo, la Dea s'est imposée 3-1 grâce à des réalisations de Duvan Zapata, Alejandro Gomez et Maio Pasalic. Le club du Diable Rouge Timothy Castagne, qui a d'ailleurs joué toute la rencontre, disputera la plus importante compétition européenne pour la première fois de son histoire. Les Bergamasques, auteurs d'une saison aboutie, terminent troisièmes du championnat avec 69 points Simultanément, l'Inter Milan a assuré lui aussi son ticket pour la C1 en battant l'Empoli 2-1 grâce à un but de l'ancien international belge Radja Nainggolan, à l'affut d'un tir repoussé par le poteau adverse (2-1, 81e). Keita avait ouvert le score à la 51e mais l'Empoli avait égalisé via Traore (76e). L'équipe dirigée par Luciano Spalletti termine 4e avec 69 points également. GOAAL | C'est de la pure folie, l'Inter reprend les devants grâce à Nainggolan ! 🙏



Les Intéristes sont à nouveau en course pour la Ligue des Champions ! 😍



2️⃣-1⃣ #InterEmpoli 🇮🇹 pic.twitter.com/EZkbHXMwk1 — Eleven Sports (FR) (@ElevenBE_fr) May 26, 2019 Son voisin de l'AC Milan devra, malgré son succès 2-3 à la Spal, se contenter d'une place en phase de poules de l'Europa League après une 5e place finale (68 pts). A noter que l'AS Rome, victorieuse de Parme (2-1) et qui devra jouer le 2e tour qualificatif de l'Europa League, a fait ses adieux à son capitaine Daniele De Rossi, sorti sous les applaudissements du Stadio Olimpico à la 82e. GOAAL | Et de trois, l'Atalanta s'envole, Sassuolo craque ! 💥



3️⃣-1⃣ #AtalantaSassuolo 🇮🇹 pic.twitter.com/KDScIWwzfi — Eleven Sports (FR) (@ElevenBE_fr) May 26, 2019