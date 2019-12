Nainggolan à nouveau auteur d'une frappe sensationnelle

Récemment élu meilleur joueur du mois de novembre en Serie A, Radja Nainggolan a continué sur sa lancée lundi lors du dernier match de la 14e journée. Le Belge a marqué un but et délivré un assist lors de la victoire in extremis de Cagliari contre la Sampdoria (4-3).

© iStock