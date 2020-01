Paul-José Mpoku, 27 ans, s'apprête à rejoindre Al-Wahda (Abu Dhabi). Le milieu de terrain congolais devrait y signer un contrat d'un an et demi, selon des informations de la DH.

Après Renaud Emond, parti à Nantes, Dimitri Lavalée, qui quittera Sclessin en fin de saison, c'est au tour de Paul-José Mpoku de s'en aller. La DH annonce que le Standard et Al-Whada auraient trouvé un accord pour un transfert à hauteur de plus de 2 millions d'euros (+ bonus).

"Polo" serait déjà à Abu Dhabi pour y régler les derniers détails de son transfert.

Après 4 années passées au Standard entre 2011 et 2015 (28 buts), Mpoku s'était avanturé en Italie (Cagliari et Chievo Vérone) et en Grèce (Panathinaikos) avant de revenir au Standard en 2017.

Renaud Emond, Paul-José Mpoku, Dimitri Lavalée: le Standard acte donc deux départs majeurs immédiats, et un autre dès cet été. Sans oublier la signature de Sébastien Pocognoli à l'Union.

Pour l'instant, les Liégeois n'ont enregistré qu'une seule arrivée durant ce mercato hivernal en la personne d'Eden Shamir.

