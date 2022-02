L'ancien Diable rouge a disputé sa dernière rencontre le 11 août dernier dans le championnat chinois. Son contrat avec Guangzhou City avait pris fin le 31 décembre.

Mousa Dembélé, 34 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière, ont annoncé les journaux des groupes IPM Group et Mediahuis mardi.

L'ancien Diable Rouge aura disputé sa dernière rencontre le 11 août dernier dans le championnat chinois où il avait décroché un dernier contrat, lucratif, à Guangzhou City, en janvier 2019. Celui-ci s'est achevé le 31 décembre dernier et le milieu de terrain anversois n'a pas rechaussé les boots depuis. Il avait rallié la Chine - pour à peine 5 millions d'euros - après avoir évolué à Tottenham où il a passé les meilleurs moments de sa carrière.

Mousa Dembélé sera resté 6 ans et demi à White Hart Lane au sein d'un club de Premier League qui avait déboursé près de 20 millions d'euros pour s'attacher ses services alors qu'il avait franchi la Manche pour aller jouer à Fulham. Il avait auparavant joué pour Willem II, qui l'avait repéré en 2005 au Germinal Beerschot, son club formateur après avoir enfilé sa première vareuse à Berchem Sport, Mousa Dembélé a évolué aussi de 2006 à 2020 à AZ Alkmaar dans le championnat néerlandais. Il n'aura cependant que trois trophées dans sa vitrine: une Coupe de Belgique avec le Germinal Beerschot en 2005 (même s'il n'aura que très peu joué), un titre de champion des Pays-Bas avec Alkmaar ainsi qu'une Supercoupe néerlandaise en 2009.

En mars 2020, Mousa Dembélé avait renoncé à l'équipe nationale après n'avoir plus figuré chez les Diables Rouges depuis septembre 2018 et un match disputé le 11 septembre en Islande (0-3) pour le compte de la Ligue des Nations. Il avait entamé sa carrière internationale en mai 2006 soldant celle-ci sur 82 capes et 5 buts. Il fut de la partie avec la Belgique lors des Coupes du monde 2014 et 2018 (avec une 3e place à la clé) ainsi qu'à l'Euro 2016. Il aura même pris part aux Jeux Olympiques de Pékin avec une 4e place à la clé.

