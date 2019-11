Le milieu de terrain belge de 32 ans Mousa Dembélé a mis un terme à sa carrière internationale.

International belge à 82 reprises, Mousa Dembélé n'avait plus été sélectionné avec les Diables Rouges depuis septembre 2018, soit plus d'un an.

Roberto Martinez et le joueur n'ont pas encore officialisé l'information, mais l'entourage de l'ancien milieu de Tottenham a fait savoir que la décision de Dembélé était définitive, écrit De Standaard sur son site web. Le sélectionneur fédéral espérait retrouver Dembélé à partir de janvier. Il n'en sera rien.

Dembélé a disputé son premier match international en Slovaquie en mai 2006, à l'âge de 19 ans. Il aura marqué à cinq reprises avec les Diables.

Malgré son grand talent, Dembélé a toujours été légèrement en-deçà des attentes avec le maillot national. La demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la France en est l'exemple le plus frappant. Avec la percée de Youri Tielemans, ses chances de jouer diminuaient de plus en plus.

Avec Marouane Fellaini, il est le deuxième Diable à arrêter sa carrière internationale après avoir rejoint la Chine.