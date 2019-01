Mousa Dembélé dans l'avion pour la Chine

Arrivé à Tottenham en 2012, après avoir évolué à Fulham de 2010 à 2012, Dembélé aura porté 249 fois le maillot du prestigieux club londonien, mais seulement treize fois cette saison, inscrivant 10 buts et délivrant 12 assists. L'Anversois compte aussi 82 sélections avec les Diables Rouges.

Tenant de la Coupe de Chine, Beijing Guoan évolue au "Stade des Travailleurs" de Pékin, qui contient plus de 70.000 places.

Le club de la capitale était 4e avec 53 points de la Super League chinoise en 2018, derrière Shanghaï (68 points), Guangzhou Evergrande (63 points) et Shandong Luneng (58 points). Le club est entraîné par l'Allemand Roger Schmidt. Dimanche, on a appris que l'ancien gardien de but néerlandais Stanley Menzo (ex-Lierse et Ajax) y avait été nommé entraîneur de l'équipe B.