Morten Thorsby, joueur norvégien de la Sampdoria, a été récompensé du "prix de l'activisme" 2021. Il s'agit du premier des trois prix que la FIFPRO (Fédération internationale des footballeurs professionnels) décernera cette semaine aux joueurs qui font preuve d'un engagement social exceptionnel.

Morten Thorsby, qui évolue à la Sampdoria, a obtenu son prix pour avoir sensibilisé le public aux effets du changement climatique. Outre son prix, le Norvégien recevra 10 000 dollars pour financer ses activités. Thorsby qui évolue aussi au sein de la sélection nationale norvégienne veut rétablir un équilibre avec la nature au travers de sa fondation "We Play Green" (Nous jouons vert). Il tente de sensibiliser les gens aux manières dont ils peuvent contribuer à rendre l'environnement plus durable. Le milieu de terrain pense qu'avec l'aide d'autres joueurs, il peut toucher 3,5 milliards de personnes afin de minimiser les effets du changement climatique et du réchauffement de la planète.

"C'est une surprise. Je suis bien sûr très heureux de remporter ce prix. En regardant le nom des personnes qui l'ont gagné avant moi, je suis vraiment fier. Ce sont des personnes qui ont fait de gros efforts et que j'admire. Cela me motive et m'inspire vraiment à poursuivre mon travail pour "We Play Green", pour faire en sorte que la planète continue à vivre et soit en bon état les générations qui nous suivront.", a déclaré le joueur âgé de 25 ans surnommé le Greta Thunberg du football professionnel par le journal néerlandais "De Volkskrant".

"Morten Thorsby montre qu'il est un véritable activiste, qui saisit toutes les occasions d'encourager les autres joueurs et les autres personnes à suivre son exemple. Il ne s'adresse pas seulement aux joueurs et aux médias, mais aussi aux entreprises, aux hommes politiques et aux décideurs. Quand on connaît l'importance du sujet du changement climatique, il est encourageant d'avoir quelqu'un comme Morten qui en parle.", estime le jury qui l'a récompensé.

Jeudi et vendredi, la FIFPRO annoncera les lauréats des prix "Player Impact" et "Player Voice". Ils sont sept à avoir pour les trois Prix du mérite de la FIFPRO : Ahmed Hassan (Egypte), Yohan Benalouane (Tunisie), Keun-Ho Lee (République de Corée), Patrik Le Giang (Slovaquie/Vietnam), Marcelo Martins Moreno (Bolivie), Tim Sparv (Finlande) et Morten Thorsby (Norvège).

Les lauréats ont été choisis par un comité de sélection, composé de représentants des syndicats de joueurs des quatre divisions de la FIFPRO, de l'ancienne lauréate du prix du mérite Haley Carter et de Gabriela Garton, membre du Global Player Council, qui est également la gardienne de but de l'Argentine et de Melbourne Victory.

