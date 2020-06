Toute l'équipe du Borussia Dortmund, le club de Thorgan Hazard et Axel Witsel, a posé jeudi à l'entraînement un genou à terre, dans un geste de soutien à la lutte antiraciste, après la mort de George Floyd.

Sur une photo publiée par la presse locale, on voit 28 joueurs sur le terrain d'entraînement, un genou à terre face à la caméra, disposés en forme de coeur.

"Nous soutenons le mouvement 'Black-Lives-Matter'" (la vie des Noirs compte), a écrit le vétéran et ex-champion du monde Mats Hummels sur twitter, "nous n'acceptons aucune forme de racisme. Pour un monde ouvert et tolérant. Pour un monde meilleur!".

Dimanche, deux joueurs du club, Jadon Sancho et Achraf Hakimi, avaient exhibé des t-shirts proclamant "Justice for George Floyd" lors du match de Bundesliga gagné 6-1 contre Paderborn.

Jeudi matin, le vieux complice de Hummels à son époque munichoise et en équipe nationale Jérôme Boateng (Bayern), né d'un père ghanéen, avait estimé "souhaitable" que plus de sportifs blancs célèbres joignent leurs voix aux hommages à George Floyd, un homme noir de 46 ans décédé le 25 mai à Minneapolis (Etats-Unis) lors de son interpellation brutale par la police.

La Fédération allemande de football (DFB) a décidé ne pas sanctionner les joueurs rendant hommage à George Floyd pendant les matches, bien que de telles manifestations soient contraires aux règlements.

