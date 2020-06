L'OGC Nice a annoncé mardi le recrutement de Morgan Schneiderlin. "Un accord de principe a été trouvé avec Everton, et son transfert deviendra officiel dès l'ouverture du mercato estival international et la validation des instances", a précisé le club français.

Scheiderlin a été autorisé par Everton à s'entrainer avec le groupe niçois, précise l'OGC Nice. Le médian français évoluait chez les 'Toffees' depuis 2017. Avant cela, le joueur, formé à Strasbourg, avait défendu les couleurs de Southampton et de Manchester United. Il cumule ainsi 200 rencontres de Premier League.

Nice s'est classé sixième du championnat de France, arrêté en raison du coronavirus après 28 journées.

"On estime qu'on a une équipe jeune et talentueuse. Mais elle a besoin de plus de consistance, de caractère. Grâce à son expérience, Morgan va nous apporter ça", a expliqué Julien Fournier, le directeur du football.

Schneiderlin compte 15 présences en équipe de France. Il avait été sélectionné pour l'Euro 2016, mais n'avait pas joué le moindre match.

