Monza, le club de football racheté en 2018 par l'homme d'affaires et ex-Premier ministre italien Silvio Berlusconi, évoluera la saison prochaine en Serie A après avoir pris le dessus dimanche sur Pise en finale des barrages pour la montée.

Vainqueur 2-1 à domicile jeudi, Monza a assuré la première accession dans l'élite de son histoire lors d'une finale retour renversante, remportée 3-4 après prolongation (3-2 à l'issue des 90 minutes réglementaires) à Pise, sous les yeux de Silvio Berlusconi.

La Serie A était un objectif fixé par l'ex-Premier ministre, âgé de 85 ans, depuis qu'il a racheté le club, un an après avoir cédé l'AC Milan dont il a fait un géant du football européen pendant ses plus de 30 ans de gestion (1986-2017).

Monza accompagne à l'étage supérieur les deux clubs directement promus à l'issue de la saison régulière de Serie B: Lecce (1er) et la Cremonese (2e). Quatrième du championnat, il a dû en passer par les barrages impliquant les formations ayant terminé de la 3e et à la 8e place. Les trois promus prendront la place dans l'élite de Venise, du Genoa et de Cagliari, relégués.

Monza était encore en Serie C quand Berlusconi a racheté ce club de la région de Milan en 2018. Il est remonté en Serie B en 2020. L'an dernier, il avait échoué à monter, battu dans les barrages d'accession, malgré une politique de transferts agressive, notamment marquée par le recrutement de cadors comme Kevin-Prince Boateng ou Mario Balotelli.

