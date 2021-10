C'est la cinquième fois que le club mexicain remporte cette compétition.

Le CF Monterrey a remporté la Ligue des Champions de la Concacaf, mettant en lice des clubs d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, en battant (1-0) le Club America, jeudi lors d'une finale 100% mexicaine.

Un but précoce (9e) de l'attaquant Rogelio Funes Mori, profitant d'une grosse erreur défensive adverse, a suffi pour assurer la victoire.

C'est la cinquième fois que Monterrey est sacré dans la compétition reine de la confédération après 2011, 2012, 2013 et 2019. Pour le Club America, club le plus titré de la compétition (7) ce revers est le premier en huit finales disputées.

Le CF Monterrey a remporté la Ligue des Champions de la Concacaf, mettant en lice des clubs d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, en battant (1-0) le Club America, jeudi lors d'une finale 100% mexicaine. Un but précoce (9e) de l'attaquant Rogelio Funes Mori, profitant d'une grosse erreur défensive adverse, a suffi pour assurer la victoire. C'est la cinquième fois que Monterrey est sacré dans la compétition reine de la confédération après 2011, 2012, 2013 et 2019. Pour le Club America, club le plus titré de la compétition (7) ce revers est le premier en huit finales disputées.