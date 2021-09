Les Diables Rouges se sont imposés sur le plus petit des écarts (0-1) contre la Biélorussie pour la 6e journée des qualifications pour le Mondial 2022 mercredi à Kazan en Russie. Dennis Praet a inscrit le seul but de la rencontre en première période (33e). Au classement, la Belgique reste en tête avec 16 points devant la Tchéquie et le pays de Galles, accroché par l'Estonie, qui comptent tous les deux 7 points.

Pour cette troisième rencontre en l'espace de sept jours, Roberto Martinez alignait une équipe remaniée avec les absences de Courtois, Vertonghen, Witsel, Carrasco et Lukaku. Koen Casteels prenait place entre les perches. Dedryck Boyata prenait la place de Vertonghen, Alexis Saelemaekers celle de Carrasco, Dennis Praet de Witsel et Michy Batshuayi de Lukaku. Les Diables Rouges prenaient possession du cuir dès les premières secondes et Batshuayi, sur un service de Dodi Lukebakio, titulaire à la place d'Eden Hazard, se créait une première occasion après trois minutes mais butait sur Chernik.

L'attaquant de Besiktas se créait une nouvelle opportunité à la 20e minute mais sa frappe, déviée par la défense biélorusse, frôlait le montant du but adverse. Batshuayi pensait ensuite ouvrir le score en reprenant de la tête une volée de Boyata qui s'était écrasée sur la barre mais était signalé hors-jeu (31e).

Ce n'était que partie remise pour les troupes de Roberto Martinez qui ouvraient logiquement le score via Dennis Praet. La nouvelle recrue du Torino héritait du cuir à l'entrée du grand rectangle et trompait Chernik d'une frappe croisée (33e). La seconde période se jouait sur un rythme de sénateur et les occasions belges se faisaient rares.

Seuls Lukebakio sur une frappe trop enlevée (51e) et Batshuayi trop court sur un centre de Saelemaekers (67e) amenaient du danger. Monté au jeu à 30 minutes du terme, Eden Hazard offrait deux dernières occasions à la Belgique. Le joueur du Real Madrid voyait d'abord son coup franc être détourné par le portier biélorusse (85e) avant d'offrir un ballon à Castagne qui enlevait trop sa frappe (90e+1).

La Belgique a donc assuré l'essentiel pour décrocher sa cinquième victoire en six matches dans ces qualifications. Il s'agit de la 50e victoire des Diables Rouges sous l'ère Martinez.

La Biélorussie est 4e avec 3 points devant l'Estonie, dernière avec 1 point.

Les Diables Rouges se retrouveront début octobre pour disputer le 'Final Four' de la Ligue des Nations. Ils affronteront la France en demi-finale le 7 octobre à 20h45 à Turin en Italie.

La finale est prévue le 10 octobre à 20h45 à Milan juste avant la petite finale à 15h00 à Turin. En novembre, ils disputeront leurs deux derniers matches de qualification pour le Mondial 2022 contre l'Estonie (13/11) et au pays de Galles (16/11).

