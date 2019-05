Le départ de Thorgan Hazard du Borussia Mönchengladbach se précise, semaine après semaine. Jeudi, le directeur sportif des 'Poulains' Max Eberl a évoqué le cas du Diable Rouge en conférence de presse. "Thorgan Hazard a pris une décision concernant son avenir. Il nous appartient désormais de discuter des détails avec l'autre club", a avancé Eberl.

Depuis quelques jours, le milieu belge de 26 ans est annoncé en partance vers le Borussia Dortmund d'Axel Witsel. Après un premier tour abouti avec 9 buts et 6 assists en 17 matches de championnat, Hazard connait une petite baisse de régime. Depuis la reprise fin janvier, il n'a pas encore trouvé le chemin des filets et a délivré 4 passes décisives en Bundesliga. "C'est vrai qu'il n'a pas atteint le niveau qui était le sien en première partie de saison et les raisons sont multiples", a ajouté Eberl.

Son entraîneur Dieter Hecking a lui continué à chanter les louanges de son joueur. "Pour moi, Thorgan est un attaquant remarquable. Il veut vraiment atteindre les objectifs de l'équipe. Si vous pensez qu'il ne donne pas tout ce qu'il a pour le club, vous vous méprenez. 'Toto' a mon entière confiance", a ponctué Hecking, qui laissera sa place sur le banc de 'Gladbach à l'Allemand Marco Rose la saison prochaine.

Les 'Poulains' sont cinquièmes (51 pts) au championnat alors qu'il reste trois matches à jouer. La bande à Hazard n'accuse que trois longueurs de retard sur Francfort (54 pts), quatrième et dernier qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Samedi, Mönchengladbach accueillera Hoffenheim (7e, 50 pts) dans un match crucial.

Depuis son arrivée au sein du club allemand en 2014, Hazard a joué 179 matches toutes compétitions confondues, marquant 45 buts et délivrant 43 assists.