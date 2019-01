Monaco s'incline aux tirs au but en 1/2 finale de la Coupe de la Ligue malgré Jardim

Les deux équipes avaient terminé dos à dos 2-2 les nonante minutes réglementaires. Youri Tielemans dont le départ pour la Premier League semble prendre forme (Tottenham, après Leicester, a marqué son intérêt pour le Diable Rouge) était absent de la feuille de match. Nacer Chadli est lui blessé à la cuisse depuis la mi-décembre.

Réduit à dix dès la 14e minute et l'exclusion directe (après intervention du VAR) de son récent 'renfort' William Vainqueur (ex-Standard) arrivé d'Antalyaspor, Monaco n'en pas moins pris les devants via Rony Lopes (18e) et Aleksandr Golovin (24e). Au retour des vestiaires, En Avant a égalisé en neuf minutes grâce à Alexandre Mendy (46e) et Marcus Thuram (55e).

Guingamp jouera la finale contre le vainqueur de la seconde demi-finale qui oppose le RC Strasbourg de Matz Sels et Bordeaux, mercredi.