Monaco-Nice reporté à la demande du "gouvernement princier"

Le match entre Monaco, le club de Youri Tielemans et Nacer Chadli, et Nice, initialement prévu vendredi pour le compte de la 17e journée de L1, a été reportée "à la demande du gouvernement princier de la principauté de Monaco et en lien avec la préfecture des Alpes-Maritimes", a annoncé jeudi la Ligue (LFP).