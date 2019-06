"Nous avons dominé la rencontre. On pouvait en marquer plus, mais 3-0, c'est bien", a commenté De Bruyne.

Kevin De Bruyne a inscrit le troisième et dernier but des Diables Rouges, mardi, contre l'Ecosse en qualifications à l'Euro 2020. Samedi, les Diables Rouges s'étaient joué du Kazakhstan sur le même score. "On a fait notre boulot. Ce sont deux bons matchs, nous sommes restés concentrés les 90 minutes", a analysé le meneur de jeu.

Samedi, De Bruyne avait disputé son premier match avec les Diables Rouges depuis le Mondial. Mardi, il a tenté sa chance à plusieurs reprises avant de trouver le chemin des filets. "Mon niveau était bon, mais rien de spécial. Mais c'est normal, je l'avais dit avant les matchs. Tout le monde manque de rythme à ce moment de la saison. On a fait notre boulot et bien joué comme équipe. Maintenant nous voulons gagner les deux matchs de septembre afin de nous qualifier le plus tôt possible."