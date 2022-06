L'Apache a signé un contrat d'un an avec un club qui a remporté quatre titres de champion d'Argentine.

Moins d'un mois après avoir annoncé la fin de sa carrière de joueur, Carlos Tevez est devenu l'entraîneur du club argentin de Rosario Central.

L'ancien attaquant vedette de West Ham, Manchester United, Manchester City et de la Juventus, qui a débuté et terminé son parcours de joueur pro à Boca Juniors est âgé de 38 ans. Il entame sa carrière de coach immédiatement au poste de T1 dans un club de l'élite argentine.

📝😄 ¡Carlos Tévez es el DT de #RosarioCentral!



El Apache se convirtió en el nuevo entrenador auriazul, tras firmar contrato con el Club por 12 meses. Carlos "el Chapa" Retegui, será integrante de su cuerpo técnico.#VamosCanalla 💪🏼🇺🇦 pic.twitter.com/5APtaJjtiX — Rosario Central (@RosarioCentral) June 21, 2022

L'"Apache", qui a remporté 28 titres et trophées comme joueur, dont la Ligue des Champions et la Copa Libertadores, a signé un contrat d'un an avec le club qui a remporté quatre titres de champion d'Argentine. Il n'avait plus de club depuis le 1er juillet dernier.

